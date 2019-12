Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 100 de sindicaliști din Blocul Național Sindical (BNS) protesteaza, miercuri, in fața Curții Constituționale, pentru a atrage atenția cu privire la OUG 79/2017, aceștia subliniind ca peste 1 milion de salariați au fost afectați de transferul contribuțiilor de la angajator la angajat.Dumitru…

- Reprezentantii Blocului National Sindical (BNS) vor organiza miercuri dimineata un protest in fata Curtii Constitutionale, nemultumiti ca CCR nu a luat deocamdata in discutie sesizarile prin care se invoca exceptia de neconstitutionalitate in ceea ce priveste OUG 79/2017, care vizeaza transferul…

- Guvernul a venit cu trei variante de lucru, cu trei formule, pe baza carora sa se determine valoarea salariului minim de la 1 ianuarie 2020, a declarat, marti, presedintele Blocului National Sindical (BNS), Dumitru Costin, dupa iesirea de la discutiile avute in Consiliul National Tripartit."Guvernul…

- Nu exista un conflict juridic de natura constitutionala intre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie in legatura cu modul de compunere a completurilor de 3 judecatori, iar presedintele Senatului, Teodor Melescanu, a reclamat la CCR o eventuala culpa a legiuitorului, sustine Instanta suprema…

- „Angajarea raspunderii Guvernului pentru un proiect de lege, ce ar permite premierului sa desemneze candidații pentru funcția de procuror general, trebuie vazuta din doua perspective: cea a constituționalitații modificarii legii procuraturii și din perspectiva respectarii procedurii de angajare a raspunderii…

- Viorica Dancila îl întreaba, pe Facebook, pe președintele Iohannis când îi va numi miniștrii înterimari. Premierul îl acuza, din nou, pe președinte de încalcarea Constituției. ​„Înca o zi de încalcare a Constituției de catre președinte.…

- Sindicalistii de pe Platforma Chimica a Ramnicului au decis, joi, sa suspende protestele din municipiul resedinta, dupa ce s-au intalnit cu presedintele Consiliului Judetean Valcea, care le-a spus ca i-a solicitat in scris premierului Viorica Dancila sa-i primeasca saptamana viitoare la Guvern pe…