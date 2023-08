Sindicaliștii acuză: polițiștii și militarii, sacrificați de CCR Sindicaliștii din MAI avertizeaza ca decizia Curții Constituționale referitoare la legea pensiilor de serviciu ii va favoriza pe magistrați, sacrificandu-i pe polițiști și militari. Peste 5.000 de polițiști sunt deja pregatiți sa se pensioneze, aducand sistemul in colaps, susține conducerea Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual. Totodata, sindicaliștii atrag atenția Guvernului ca nu vor […] The post Sindicaliștii acuza: polițiștii și militarii, sacrificați de CCR first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

