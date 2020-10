Sindicaliști din Sănătate, despre intenția Guvernului de a angaja rezidenți: 'O peticeală a lipsurilor din sistem' Președintele Sindicatului Promedica susține ca intenția Guvernului de a angaja in sistemul medical 200 de medici care au terminat rezidentiatul este doar „o peticeala a lipsurilor din sistem”. El crede ca pentru rezolvarea deficitului de personal trebuie deblocate concursurile. Dupa ce a anuntat ca va creste numarul de paturi din sectiile ATI, Guvernul cauta acum solutii pentru a angaja si medici care sa se ocupe de bolnavii de Covid-19 in stare grava. 200 de medici care au terminat rezidentiatul ar putea fi angajati in spitale. Citește și: Mesaj de ultim moment al ministrului… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Stiri pe aceeasi tema

