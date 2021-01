Stiri pe aceeasi tema

- Sindicalistii afiliati Federatiei PUBLISIND organizeaza, miercuri, un miting in fata Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si alte actiuni similare in fata prefecturilor din Bacau, Timis si Cluj, potrivit unui comunicat remis AGERPRES de organizatia sindicala. Federatia PUBLISIND include 35.000…

- Federatia Sanitas va demara marti o serie de actiuni pentru sustinerea salariatilor din sanatate si asistenta sociala, pe fondul aparitiei OUG nr. 226/2020, care prevede inghetarea salariilor si pensiilor in acest an.Astfel, marti, 12 ianuarie, vor fi organizate pichetari si mitinguri, in intervalul…

