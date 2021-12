„Sinceră să fiu, obișnuiam să mă uit mult”: Mărturisiri intime ale unei cântărețe de top „Cred ca pornografia e o rusine. Sincera sa fiu, obișnuiam sa ma uit mult. Am inceput cand aveam 11 ani și cred ca mi-a distrus creierul si ma simt devastata ca am fost expusa la atata pornografie”. Marturisirile ii aparțin cantareței de top Billie Eilish, care a susținut intr-un interviu la un post de radio ca a fost expusa la pornografie de la varsta de 11 ani, fapt ce i-a afectat relațiile personale și a facut-o sa aiba coșmaruri. Cantareața a mai marturisit ca acum e suparata pe ea pentru ca nu a conștientizat ca aceasta este o problema, ba chiar i se parea ca e „cool”, potrivit Reuters .… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

