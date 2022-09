Mariana Gaju, primarul comunei Cumpana, a participat la Bruxelles, la intalnirea CEMR Retreat 2022

In perioada 26 27 septembrie 2022 s a desfasurat in Bruxelles intalnirea CEMR Retreat 2022, axata pe identificarea provocarilor de azi si de maine care apar sau pot aparea in Europa si care pot afecta activitatea… [citeste mai departe]