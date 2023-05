Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatul strans dintre președintele turc Recep Tayyip Erdogan, aflat la putere de circa 20 de ani, și opozantul sau social-democrat, Kemal Kilicdaroglu, care conduce o coaliție formata din 6 partide, determina organizarea unui al doilea tur de scrutin,

- La alegerile prezidentiale din Turcia va fi necesar al doilea tur de scrutin, pe 28 mai, a anuntat luni Comisia Electorala Suprema (YSK), conform dpa.Seful YSK, Ahmet Yener, a anuntat decizia dupa ce rezultatele preliminare au indicat ca presedintele in exercitiu, Recep Tayyip Erdogan, a obtinut doar…

- Sinan Ogan, candidatul nationalist la presedintia Turciei iesit pe locul al treilea la scrutinul de duminica, a declarat ca il va sustine in turul al doilea pe principalul candidat al opozitiei, Kemal Kilicdaroglu, doar daca acesta va accepta sa nu ofere concesii partidului pro-kurd, a scrie Reuters,…

- Numararea voturilor la alegerile prezidențiale din Turcia a ajuns la 99%! Recep Tayyip Erdogan, candidat din partea Alianței Populare, are 49,4%, in timp ce candidatul opoziției unite (Alianța Naționala), Kemal Kilicdaroglu, are un procent de 45%. Al treilea candidat Sinan Ogan 5,2.Erdogan a caștigat…

- Candidatul turc la președinție Kemal Kilicdaroglu acuza joi Rusia ca se amesteca in alegerile prezidențiale care se vor desfașura duminica.El a publicat in acest sens o declarație in turca și rusa, pe canalul sau de Twitter, catre „dragii prieteni ruși”. CITESTE SI Porcii obtin o victorie la…

- Candidatul unei aliante de opozitie la alegerile prezidentiale din Turcia, social-democratul Kemal Kilicdaroglu, a evocat pentru prima data public apartenenta sa la minoritatea alevita, spulberand astfel un tabu major in Turcia.

- In timp ce Turcia intra in maratonul electoral pentru alegerile prezidențiale și parlamentare, interesul presei internaționale pentru evoluțiile politice din țara crește. Recent, intr-un comentariu din publicația britanica Daily Mail s-a atras atenția asupra faptului ca sprijinul pentru președintele…

- Alianta formata din sase partide de opozitie din Turcia l-a desemnat luni pe Kemal Kilicdaroglu, liderul principalei sale formatiuni, sa-l infrunte in alegerile prezidentiale din 14 mai pe seful statului Recep Tayyip Erdogan, aflat la putere de 20 de ani, relateaza AFP.