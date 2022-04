N. Dumitrescu Potrivit reprezentanților Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului (APDT) Prahova, pentru petrecerea Sarbatorilor Pascale, cea mai importanta stațiune de pe Valea Prahovei – Sinaia– ramane, și in acest an, in preferințele turiștilor, gradul de ocupare al locurilor de cazare fiind, ca urmare a rezervarilor facute inca de la inceputul lunii aprilie, in proporție de peste 80%. De altfel, ”Perla Carpaților” nici nu avea cum sa nu se regaseasca pe lista acelora care doresc sa fie la munte de Paște, in condițiile in care acum au ”picat” toate restricțiile sanitare, valabile…