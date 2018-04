Stiri pe aceeasi tema

- Violeta Stoica “Tocmai ați ratat ocazia. Ultima camera disponibila pe website-ul nostru s-a epuizat acum cateva zile” sau „Nu avem disponibilitați la aceasta unitate de cazare in perioada 27 aprilie – 1 Mai”. Acestea sunt mesajele cu care sunt intampinați turiștii “intarziați” care au dorit, ieri, sa…

- F. T. Este zor – nevoie mare prin curți, gradini, tarlale sau ogoare sa se dea foc la coceni sau vegetația uscata ramasa din toamna anului trecut. Și, da, deja a inceput “sa fiarba” mediul rural in a face curațenie. Numai ca, de exemplu, in urma cu doua zile (miercuri, 11 aprilie a.c.), pompierii militari…

- Minivacanta de Paste s-a incheiat dupa 4 zile de relaxare pe Valea Prahovei, gradul de ocupare fiind in medie de 98% in Sinaia, Azuga si Busteni peste 85% iar Breaza si Campina peste 75%. In weekendul ce tocmai a trecut si partiile din Prahova s-au bucurat de turisti dornici de a prinde ultimele zile…

- Vremea racoroasa dar si ploioasa din ultimele saptamani a fost un obstacol pentru turistii romani in a alege Maramuresul ca destinatie pentru minivacanta de Pasti, desi pensiunile rurale au oferit preturi de cazare atractive, a declarat, pentru AGERPRES, presedintele Asociatiei Nationale de Turism Rural…

- Hotelierii si proprietarii de vile si pensiuni din statiunile de pe Valea Prahovei au pachete turistice pentru sarbatorile de Pasti la preturi care pornesc de la 350 de lei de persoana pentru trei nopti de cazare cu demipensiune si masa festiva. Unele oferte inclus reduceri la centre SPA sau de divertisment…

- Un barbat s-a aruncat in fata unui tren, intre Sinaia si Bușteni. Mecanicul de locomotiva nu a mai putut face nimic pentru a opri garnitura si le-a spus oamenilor legii ca omul s-a aruncat pe calea ferata in ultimul moment. Oamenii de la fața locului au ramas socati. Trenul in care se aflau…

- Mai este mai puțin de o luna pana la Paște, iar daca nu v-ați facut inca planuri pentru aceste sarbatori, Libertatea va ofera cateva sugestii pentru vacanța de Paște, care deschide sezonul estival. Cele mai cunoscute destinații pentru perioada libera de Paște raman Maramureșul, Bucovina sau Bulgaria…

- V. Stoica Partia Sorica din Azuga, prima partie din Romania omologata de Federația Internaționala de Schi, iși așteapta turiștii și in weekendul acesta. La schi sau la snowboard, iubitorii sporturilor de iarna au posibilitatea de a urca pe Sorica folosind Gondola, care a trecut deja la prețuri mai “de…