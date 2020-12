Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, duminica, dupa anuntarea rezultatelor exit poll, ca este multumit de scorul electoral obtinut de formatiunea sa si ca prioritatea este formarea unui guvern de centru-dreapta, care sa pregateasca repede bugetul pe anul viitor. "Pot sa va spun…

- Domnule senator Eugen Dogariu, care sunt cele mai importante trei proiecte pentru urmatorul mandat, 2020-2024? Pentru urmatorii patru ani doresc cu prioritate sa susțin trei proiecte din domeniile: educație și economie. Un prim proiect este legat de invațamantul dual. In anul 2009 școlile profesionale…

- Domnule senator Eugen Dogariu, care sunt cele mai importante trei proiecte pentru urmatorul mandat, 2020-2024? Pentru urmatorii patru ani doresc cu prioritate sa susțin trei proiecte din domeniile: educație și economie. Un prim proiect este legat de invațamantul dual. In anul 2009 școlile profesionale…

- La Arad se cauta soluții Foto: Arhiva/ MApN. La Arad, în contextul supraaglomerarii spitalelor, se cauta soluții pentru ca pacienții infectați cu noul virus sa poata fi tratați acasa. Primarul Aradului, Calin Bibart, s-a întâlnit cu doctorul Virgil Musta,…

- In foarte scurt timp sistemul medical va fi copleșit, in condițiile in care situația din terapia intensiva este critica, spune medicul Virgil Musta. Intrebat, joi, la Digi24, cat mai avem pana cand ne vom confrunta cu adevarata criza, Virgil Musta a spus ca situația este foarte, foarte dificila. Romania…

- Printre acestea se numara realizarea de noi tuneluri sau copertine din beton, care sa protejeze șoseaua de caderile de pietre sau avalanșele de zapada din sezonul rece. Astfel, a fost lansata o noua licitație pentru expertiza tehnica, cu o durata de opt luni, pe baza careia tronsonul Curtea de Argeș-Piscul…

- Sectia externa COVID-19 a Spitalului Militar Clinic de Urgenta "Dr. Victor Popescu" din Timisoara, care a devenit operationala in urma cu 6 luni, a inceput schimbarea corturilor cu containere.

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a afirmat ca medicamentul Remdesivir, folosit in tratarea cazurilor COVID-19, nu va fi fabricat in Romania mai devreme de 2022. Argumentul? "Nu exista linie tehnologica"."Anul acesta și anul viitor nu vom produce Remdesivir, pentru ca nu exista linie tehnologica", a…