Stiri pe aceeasi tema

- Cutremur in Romania In ziua de 09 Noiembrie 2021, la ora 17:20:23 ora locala a Romaniei , s a produs in Zona Seismica Vrancea, Prahova, un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.6, la adancimea de 71km, anunta Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului Incdfp.Cutremurul s a produs…

- Aproape 35% din totalul cazurilor de COVID din ultima saptamana au fost inregistrate in Bucuresti si in judetele Prahova, Iasi, Ilfov si Constanta, conform raportului transmis miercuri, 27 octombrie, de Institutul National de Sanatate Publica. De asemenea, peste 73% din cazurile confirmate au fost raportate…

- Peste 37% din din totalul cazurilor de COVID din ultima saptamana au fost inregistrate in Bucuresti si in judetele Iasi, Prahova, Ilfov si Constanta, conform raportului transmis joi, 21 octombrie, de Institutul National de Sanatate Publica. De asemenea, peste 72% din cazurile confirmate au fost raportate…

- Cutremur in Zona Seismica Vrancea inainte de miezul noptii, la ora 22.34.Noaptea trecuta, la ora 22:34 ora locala a Romaniei , s a produs In zona Seismica Vrancea, Buzau un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.0, la adancimea de 9km, informeaza Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,1 a avut loc sambata dimineața in județul Argeș. Cutremurul a avut loc la ora 8.48 in zona seismica Fagaaș-Campulung, in județul Argeș, a inforrmat Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, potrivit Mediafax. Acesta a avut magnitudinea…

- Efectivele de bovine din Romania au scazut cu 2,6% (- 50.025 capete) la 1 iunie, la 1,86 milioane capete, fata de aceeasi perioada a anului trecut (1,91 milioane capete), arata datele publicate marti de Institutul National de Statistica (INS). Efectivul matca a scazut cu 0,7% la 1 iunie, fata…

- Efectivele de porcine existente la 1 mai in Romania au scazut cu 3,5% pe total (-127.799 capete), la 3.541.543 capete, si cu 3,2% (-7.667 capete) la efectivul matca, la 229.176 capete, fata de 1 mai 2020, arata datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Efectivele…

- Cutremur in Romania, miercuri seara. Ce magnitudine a avut seismul. Un cutremur slab, cu magnitudinea ml 3.0, a avut loc miercuri, la ora 22:34:06, in zona seismica Vrancea, Buzau, la adancimea de 137 km, anunța INFP. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 58km E de Brasov, 61km N de…