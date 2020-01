Stiri pe aceeasi tema

- Simularile examenelor de Evaluare Nationala si Bacalaureat vor avea loc in luna martie! Asta este decizia Ministerului Educatiei si Cercetarii pentru elevii claselor a VIII-a si a XII-a, conform unui proiect de ordin discutat saptamana trecuta in Comisia de Dialog Social (CDS) din cadrul ministerului.…

- Simularea pentru elevii clasa a VII-a va avea loc in luna mai și va fi reglementata separat, dupa ce vor fi publicate programele de examen și noi modele de subiecte, a transmis Ministerul Educatiei, dupa discutiile din cadrul Comisiei de dialog Social. Decizia a fost luata avand in vedere ca acești…

- Fiecare inspectorat școlar va putea organiza, in luna mai, o simulare cu subiecte unice, diferita de cea naționala, pentru elevii clasei a VIII-a, potrivit unui Proiect de Ordin al ministrului educației, anunța Ministerul Educației și Cercetarii (MEC), miercuri, anunța MEDIAFAX.In cadrul Comisiei…

- Elevii din clasele a VIII-a ar urma sa susțina simularea evaluarii naționale in perioada 23 – 25 martie, potrivit unui proiect de calendar propus de Ministerul Educației.De asemenea, in acest an, ministerulnu mai organizeaza simulare pentru elevii claselor a VII-a, așa cum s-a intamplat in ...

- Simularea examenului de Bacalaureat 2020 ar urma sa fie organizata la finalul lunii martie, in aceeași perioada cu simularea Evaluarii Naționale. Nu va mai fi organizata și simularea pentru elevii de clasa a XI-a, insa fiecare inspectorat școlar va putea derula testari in acest sens, in luna mai. Examenul…

- Vacanța de iarna s-a terminat! Luni, 13 ianuarie, incepe semestrul al II-lea, care are 20 de saptamani de cursuri, dispuse in perioada 13 ianuarie 2020 – 12 iunie 2020. Urmatoarele vacante ale elevilor din toate ciclurile de invatamant sunt programate astfel: vacanta de primavara (4 aprilie…

- Guvernul va discuta, in sedinta de vineri, o ordonanta de urgenta care prevede ca elevii care se afla acum in clasa a VII-a sa sustina Evaluarea nationala dupa modelul actual. Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a solicitat introducerea pe ordinea de zi suplimentara a sedintei a doua ordonante de urgenta.…

- Ministrul Monica Anisie a declarat marti ca, daca nu va trece in Parlament initiativa privind amanarea evaluarii nationale transdisciplinare, Ministerul Educatiei va initia ordonanta de urgenta in acest sens. Intrebata de jurnalisti, cu prilejul semnarii ‘Pactului pentru educatie antreprenoriala’, cat…