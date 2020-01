Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației propune ca simularea Bacalaureatului 2020 pentru elevii de clasa a XII-a sa aiba loc inaintea vacanței de Paște, in același timp cu simularea Evaluarii Naționale la clasa a VIII-a. Elevii de clasa a XI-a nu vor susține simularea in martie, dar potrivit unui proiect de ordin consultat…

- Ministerul Educației propune ca simularea Bacalaureatului 2020 pentru elevii de clasa a XII-a sa aiba loc inaintea vacanței de Paște, in același timp cu simularea Evaluarii Naționale la clasa a VIII-a. Elevii de clasa a XI-a nu vor susține simularea in martie, dar potrivit unui proiect de ordin consultat…

- Anul acesta, simularea examenului de Evaluare Naționala va fi susținuta de elevii de clasa a VIII-a la finalul lunii martie, inainte de vacanța de Paște. Ministerul nu va mai organiza și simulare pentru clasa a VII-a. Datele se regasesc intr-un proiect de ordin discutat in Consiliul de Dialog Social…

- Ministerul Educației propune ca simularea Bacalaureatului 2020 pentru elevii de clasa a XII-a sa aiba loc inaintea vacanței de Paște, in același timp cu simularea Evaluarii Naționale la clasa a VIII-a. Elevii de clasa a XI-a nu vor susține simularea in martie, dar potrivit unui proiect de ordin consultat…

- Elevii de clasa a VIII-a vor susține simularea pentru Evaluarea Naționala inainte de vacanța de Paște, in luna martie. Noutatea este, insa, faptul ca cei de clasa a VII-a nu vor mai susține aceste teste, intrucat anul viitor, ei vor da examenul dupa o alta programa.

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a anuntat, vineri, ca elevii care sunt in clasa a saptea acum vor sustine Evaluarea Nationala asa cum este anul acesta, dupa ce Guvernul a adoptat ordonanta privind prorogarea unor termene prevazute de Legea 1/2011. Totodata, s-a prorogat termenul pentru evaluarea…

- Elevii care sunt in prezent in clasa a VII-a vor sustine Evaluarea Nationala dupa modelul actual. Guvernul a aprobat, astazi, o Ordonanta de Urgenta in acest sens. Ministrul Educatiei, Monica Anisie: Am luat aceasta decizie de a nu pedepsi pe elevii nostri ci de a construi lucruri noi in anii urmatori,…

- Ministerul Educatiei a pus in dezbatere publica un proiect care modifica metodologia de admitere in liceu in sensul in care elevii care au medii la Evaluarea Nationala mai mici de 5 sa poata participa la repartitia computerizata pentru admiterea la liceu de anul viitor, care va avea loc pe 10 iulie,…