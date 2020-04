Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu data de 17.03.2020, in conformitate cu Ordinul Ministrului Afacerilor Interne, nr. 74522 privind stabilirea unor masuri pentru folosirea in cadrul sistemului sanitar a elevilor, studentilor si medicilor Rezidenti in contextul raspandirii infectiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2, in baza Art.…

- In urma cu o luna, profesorul universitar doctor Viorel Jinga a caștigat alegerile pentru funcția de rector, urmatorul pas fiind desemnarea viitoarei echipe de conducere. In urma cu o luna, profesorul universitar doctor Viorel Jinga a devenit noul rector al Universitații de Medicina și Farmacie (UMF)…

- Beuran, retinut joi pentru 24 de ore sub acuzatia de luare de mita, fusese prezentat instantei cu propunere de arest preventiv pentru 30 de zile. El este acuzat ca a primit suma de 10.000 de euro de la un medic pentru a propune in cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie „Carol Davila" Bucuresti…

- Denuntatoarea medicului Beuran a facut primele declaratii pentru presa. "Exista o ancheta in curs si procurorii DNA au toate informatiile necesare, ei o sa decida. Le-am furnizat toate informatiile si documentele necesare", a spus la o televiziune de stiri denuntatoarea.Mai mult, atunci cand a fost…

- Medicul Mircea Beuran a fost retinut joi, pentru 24 de ore, de procurorii DNA pentru savarsirea infractiunii de luare de mita. Potrivit unui comunicat al DNA, Mircea Beuran indeplinea la data faptei functiile de presedinte al Senatului Universitar, director al Departamentului 10 Chirurgie, sef al Disciplinei…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 13 februarie 2020, a inculpatului:BEURAN MIRCEA, care la data faptei indeplinea funcțiile de președinte…

- Viorel Jinga este noul rector al Universitații de Medicina și Farmacie ”Carol Davila” din București, dupa incheierea primului tur de scrutin care a avut loc luni. Urologul Viorel Jinga a obținut de 834 de voturi din 1.126 de voturi valabil exprimate, in timp ce contracandidatul sau, Adrian Streinu-Cercel…

- Trei medici s-au inscris in cursa pentru funcția de rector al Universitații de Medicina și Farmacie „Carol Davila” din București, aceștia fiind Adrian Streinu-Cercel, Viorel Jinga și Catalina Poiana, potrivit Mediafax.Potrivit site-ului Universitații de Medicina și Farmacie „Carol Davila”…