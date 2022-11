Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele obținute la examenele naționale din acest an de elevii buzoieni – la Evaluarea Naționala și Examenul Național de Bacalaureat -, precum și cele ale cadrelor didactice la Examenul de Definitivare in Invațamant și la Examenul Național de Titularizare au fost centralizate de inspectorul școlar…

- Festivitate de premiere organizata astazi la Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) in cadrul careia au fost recompensați elevii care au obținut media 10 la examene, respectiv Bacalaureat și Evaluarea Naționala.

- 27 de elevi clujeni care au excelat la examenele naționale au fost premiați cu bani de Ministerul Educației. Cei care au obținut media 10 la Evaluarea Naționala au primit suma de 2.000 de lei, iar elevii cu media 10 la Bacalaureat au primit 5.000 de lei.

- Modele de subiecte pentru Evaluarea Naționala 2023 au fost publicate, marți, de Centrul Național de Politici și Evaluare in Educație, din subordinea Ministerului Educației. Elevii de clasa a VIII-a au doua probe: Limba și Literatura Romana și Matematica. Evaluarea Naționala 2023 are loc in perioada…

- Social A fost semnat ordinul de aprobare a listelor absolvenților cu medii de 10 la examenele naționale / Stimulente de 2.000 lei pentru media maxima la Evaluare Naționala și 5.000 lei, pentru 10 la Bacalaureat noiembrie 1, 2022 09:41 Ministerul Educației anunța ca a fost semnat Ordinul de aprobare…

- Elevii care vor primi 5.000 de lei de la Guvern. Lege a fost deja publicata in Monitorul Oficial. Vești bune pentru elevi. Ar putea primi sume importante de bani pentru performanța. Potrivit unei hotarari publicate in Monitorul Oficial, elevii cu media 10 la Evaluarea Naționala vor primi 2.000 de lei,…

- Proiectul de Hotarare de Guvern prin care elevii cu media 10 de la examenele naționale din 2022 primesc stimulente financiare a fost aprobat de Guvern miercuri, 19 octombrie 2022, la aproximativ 4 luni distanța de cand cei premiați au aflat rezultatele de la Bac și Evaluarea Naționala. Noutatea acestui…

- Elevii care au obținut media 10 la Examenul de Bacalaureat, respectiv Evaluare Naționala au fost premiați astazi de Ionel Bogdan, președintele Consiliului Județean Maramureș, și executivul Inspectoratului Școlar Județean Maramureș, reprezentat de profesorii Mihai-Cosmin Pop, inspector școlar general,…