Simulare Evaluarea Națională 2023. Subiecte și barem la limba maternă Simulare Evaluarea Naționala 2023. Subiecte și barem la limba materna. Elevii au susținut astazi proba la limba materna din cadrul simularii pentru Evaluarea Naționala 2023. „Potrivit informațiilor furnizate de inspectoratele școlare județene (ora de referința: 13:00), au fost prezenți 10.056 de elevi din cei peste 10.900 de elevi (aparținand minoritaților naționale care au urmat cursurile gimnaziale in limba materna), inscriși in clasa a VIII-a la inceputul acestui an școlar. Nu s-au inregistrat situații care sa duca la eliminarea vreunui candidat de la aceasta proba”, anunța Ministerul Educației.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Elevii de clasa a VIII-a din partea minoritatilor nationale sustin proba scrisa la Limba si literatura materna din cadrul simularii Evaluarii nationale, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei, noteaza Agerpres.

- Simulare Evaluare Naționala 2023: Elevii din partea minoritatilor sustin proba la limba materna Simulare Evaluare naționala 2023: Miercuri, elevii de clasa a VIII-a din partea minoritatilor nationale sustin proba scrisa la Limba si literatura materna din cadrul simularii Evaluarii nationale, potrivit…

- Un numar de 163.376 de elevi din cei peste 177.000 inscrisi in clasa a opta la inceputul acestui an scolar au fost prezenti, marti, la proba de Matematica din cadrul simularii Evaluarii Nationale. Patru candidati au fost eliminati in urma unor tentative de frauda. ”La simularea probei scrise la Matematica,…

- Un numar de 163.376 de elevi din cei peste 177.000 inscrisi in clasa a opta la inceputul acestui an scolar au fost prezenti, marti, la proba de Matematica din cadrul simularii Evaluarii Nationale. Patru candidati au fost eliminati in urma unor tentative de frauda. „La simularea probei scrise…

- Incep simularile la evaluarea naționala. Astazi va avea loc proba de limba romana, iar marți proba de matematica, rezultatele urmand a fi afișate pe 29 martie.Pentru rezolvarea subiectelor la romana primite la simulare, elevii vor avea la dispoziție doua ore. Accesul in salile de examen se face intre…

- ​​Simularea la Evaluare Naționala 2023 incepe luni cu proba de limba romana și continua marți cu proba de matematica, rezultatele urmand a fi afișate pe 29 martie. Pentru rezolvarea subiectelor la romana primite la simulare, elevii au la dispoziție doua ore. Elevii de clasa a VIII-a s-au putut pregati…

- Elevii de clasa a VIII-a dar si cei din clasele a XII-a si a XIII-a sustin azi simularea probei scrise la limba si literatura romana din cadrul Evaluarii Nationale si a Bacalaureatului . Simularile sunt organizate de Inspectoratul Scolar Judetean Dolj. Sunt astepati in sali peste 9.000 de elevi. Elevii…

- Saptamana viitoare incep simularile pentru elevii claselor a VIII-a, a XI-a si a XII-a din judetul Iasi. 8200 de elevi de clasa a VIII-a (din 171 de unitati scolare) vor sustine Simularea Evaluarii Nationale si 5886 de elevi de clasa a XI-a si a XII-a (din 49 de unitati de invatamant) vor participa…