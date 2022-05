Stiri pe aceeasi tema

Presedintele american Joe Biden a afirmat luni, la Tokyo, ca ar fi dispus sa foloseasca forta pentru a apara Taiwanul, o declaratie survenita intr-o serie de comentarii critice la adresa Chinei, insa un oficial al Casei Albe a precizat ca remarca nu reprezinta o schimbare in

SUA ar apara Taiwanul daca ar fi atacat de China, a declarat Joe Biden. Președintele spune ca responsabilitatea SUA de a proteja insula este „și mai puternica" dupa invazia Rusiei in Ucraina. Joe Biden a declarat ca SUA ar interveni militar pentru a apara Taiwanul in cazul in care acesta ar fi atacat…

Președintele american Joe Biden și omologul sau chinez Xi Jinping au purtat, vineri, o conversație video timp de aproximativ o ora și 50 de minute. Principalele subiecte discutate au fost implicațiile razboiului din Ucraina asupra ordinii mondiale și consecințele implicarii Chinei in favoarea Rusiei…

Președintele american Joe Biden semneaza un proiect de lege care autorizeaza finantarea Ucrainei cu suma de 13,6 miliarde de dolari. Aceasta suma este parte a pachetului de 1,5 trilioane de dolari pentru ajutorarea Ucrainei.

Invazia rusa in Ucraina a forțat Casa Alba sa iși schimbe calculele in privința „dolarului digital", acesta devenind acum o prioritate pentru Statele Unite. Președintele american Joe Biden a semnat miercuri un ordin executiv prin care cere o revizie ampla a strategiei guvernului american cu privire…

Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a subliniat rolul tarii sale in medierea dintre Rusia si Ucraina, joi, in timpul unei convorbiri telefonice de 45 de minute cu omologul sau american Joe Biden, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a adresat parlamentarilor britanici din Camera Comunelor. A amintit de Winston Churchill și lupta impotriva nazismului. Președintele american Joe Biden a anunțat interzicerea completa a importurilor de petrol, gaze și carbune din Rusia.

Președintele SUA, Joe Biden, a semnat o ordonanță pentru a oferi Ucrainei „asistența militara imediata" in valoare de 600 milioane de dolari, in timp ce capitala țarii, Kiev, este asediata inca de la primele ore ale zilei de sambata, 26 februarie. Potrivit ordonanței, secretarul american de Stat Antony…