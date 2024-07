Simulare de incendiu la Secția de Pneumologie a Spitalului Județean Pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Zalau au fost angrenați, astazi, intr-un exercitiu la Secția de Pneumologie a Spitalului Județean din municipiul Zalau, cu scopul de a verifica modul de intervenție, in regim integrat, a forțelor participante. Scenariul gandit a prevazut producerea unui incendiu urmat de o explozie, flacarile extinzandu-se cu rapiditate pe un intreg etaj. Alertați, salvatorii s-au deplasat la locul solicitarii și au executat operațiunile specifice unor astfel de intervenții: recunoașterea locului unde s-a produs evenimentul, constituirea echipelor de cautare-salvare,… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

