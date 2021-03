Simulare bacalaureat 2021 – informatică. În ce condiții se susține simularea examenului Elevii claselor a XII-a și XIII-a, de la clasele cu profil real, susțin, astazi, simularea examenului de bacalaureat la informatica. Testarea are loc in cadrul probei la alegere a profilului și specializarii. Simulare bacalaureat 2021 – informatica Dupa ce luni au susținut simularea la limba și literatura romana și marți, cea obligatorie a profilului – matematica, astazi, elevii claselor a XII și a XIII susțin proba la alegere a profilului. In cazul celor care studiaza intr-o clasa de uman, examenul este la alegere intre geografie, logica, psihologie, economie, sociologie sau filosofie. Materia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

