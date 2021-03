Simulare bacalaureat 2021 – geografie. Elevii din anii terminali se pregătesc pentru examenul de maturitate Elevii claselor a XII-a și XIII-a, de la clasele cu profil uman, susțin, astazi, simularea examenului de bacalaureat la geografie. Testarea are loc in cadrul probei la alegere a profilului și specializarii. Simulare bacalaureat 2021 – geografie Dupa ce luni au susținut simularea la limba și literatura romana și marți, cea obligatorie a profilului – istorie, astazi, elevii claselor a XII și a XIII susțin proba la alegere a profilului. In cazul celor care studiaza intr-o clasa de uman, examenul este la alegere intre geografie, logica, psihologie, economie, sociologie sau filosofie. Materia din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Simularea examenului national de Bacalaureat pentru elevii claselor a XII-a si a XIII-a continua, miercuri, cu proba la alegere a profilului si specializarii. Joi va avea loc simularea probei la Limba si literatura materna, care va fi sustinuta de elevii din partea minoritatilor nationale. Luni a fost…

- Simulare Bacalaureat 2021: Elevii de clasa a XII-a susțin ASTAZI proba la alegere a profilului Simulare Bacalaureat 2021: Elevii de clasa a XII-a susțin ASTAZI proba la alegere a profilului Simularea examenului de Bacalaureat din anul 2021 continua astazi, 24 martie, cu proba la alegere a profilului.…

- Elevii claselor a XII-a și XIII-a, de la clasele cu profil real, susțin, astazi, simularea examenului de bacalaureat la informatica. Testarea are loc in cadrul probei la alegere a profilului și specializarii. Simulare bacalaureat 2021 – informatica Dupa ce luni au susținut simularea la limba și literatura…

- Elevii claselor a XII-a și XIII-a, de la clasele cu profil real, susțin, astazi, simularea examenului de bacalaureat la biologie. Testarea are loc in cadrul probei la alegere a profilului și specializarii. Simulare bacalaureat 2021 – biologie Dupa ce luni au susținut simularea la limba și literatura…

- O parte din elevii claselor a XII-a și XIII-a, de la clasele cu profil real, susțin, astazi, simularea examenului de bacalaureat la fizica. Testarea are loc in cadrul probei la alegere a profilului și specializarii. Simulare bacalaureat 2021 – fizica Dupa ce luni au susținut simularea la limba și literatura…

- Simularea examenului national de bacalaureat continua. Azi, proba obligatorie a profilului. Simularea examenului national de bacalaureat pentru elevii claselor a XII-a si a XIII-a continua, marti, cu proba obligatorie a profilului. Pe 24 martie va avea loc proba la alegere a profilului si specializarii…

- Prima proba pentru simularea naționala BACALAUREAT 2021 are loc astazi, cu incepere de la ora 09.00. Accesul elevilor in unitațile de invațamant se face pana cel tarziu la ora 8.30 și vor fi așezați cate unul in banca, in ordine alfabetica. Proba incepe la ora 9.00, cand in fiecare sala se deschid…

- Simularea examenului national de bacalaureat pentru elevii claselor a XII-a si a XIII-a incepe luni cu proba la Limba si literatura romana – proba E.a), care va fi urmata, marti, de simularea probei obligatorii a profilului – proba E.c). Pe 24 martie va avea loc proba la alegere a profilului si specializarii…