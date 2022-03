Simulare Bac Română 2022. Astăzi încep testările. Modele de subiecte pentru Limba română Elevii de liceu susțin luni, 28 martie, prima proba de la examenul de simulare Bac 2021, cea la limba și literatura romana. Viitori absolvenți de liceu vor putea, in cadrul exmanelor de simulare, sa iși testeze cunoștințele și sa se familiarizeze cu subiectele și structura examenelor pe care le vor susține in luna iunie.Simularea examenului de bacalaureat la Limba și literatura romana va avea loc cu prezența fizica. Elevii vor primi trei subiecte și vor avea la dispoziție trei ore pentru a le rezolva.Cum se va desfașurea proba de simulare Bac 2022 la Limba romanaProbele din cadrul simularii examenului… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

