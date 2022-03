Simulare BAC 2022. Modele de subiecte la română și barem la simularea bacalaureat 2022 ​Simularea Bacalaureatului 2022 incepe luni, 28 martie, cu proba de limba și literatura romana, in care viitorii absolvenți de liceu iși pot testa, prin rezolvarea subiectelor, cunoștințele in perspectiva examenului de BAC din luna iunie. Calendarul simularii BAC 2022 a fost aprobat prin ordin de ministru. Calendar simulare BAC 2022 28 martie 2022: Proba E) a) – proba scrisa – Limba si literatura romana 29 martie 2022: Proba E) c) – proba scrisa – proba obligatorie a profilului 30 martie 2022: Proba E) d) – proba scrisa – proba la alegere a profilului si specializarii 31 martie 2022: Proba E)… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Pentru examenul de Bacalaureat din acest an, Ministerul Educației a publicat programa la fiecare disciplina pe care o vor susține elevii din anii terminali. Nu sunt diferențe mari fața de acum doi ani, cand a fost eliminata toata materia din semestrul al doilea.

