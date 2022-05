Simulare a unui atac nuclear asupra Europei la o televiziune de stat din Rusia. Berlinul va fi lovit în 106 secunde O televiziune de stat din Rusia, susținuta de Kremlin, a simulat cat de repede ar suferi capitalele Europei lovituri nucleare daca Vladimir Putin ar ordona un astfel de atac, spunand ca nimeni nu ar supraviețui. Simularea s-a petrecut la Rusia 1, una dintre televiziunile de stat ale Rusiei, dupa ce fostul lider al alianței militare NATO, Richard Sherriff, a avertizat ca Rusia ar putea declara un „razboi total” pe 9 mai, cand Kremlinul sarbatorește Ziua Victoriei. Sherriff a spus ca Vestul trebuie sa „se pregateasca” pentru „cel mai rau scenariu”. Programul „60 minutes” de pe canalul Channel One,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

