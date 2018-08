Stiri pe aceeasi tema

- Adriana Saftoiu susține ca jandarmii aveau posibilitatea sa ii ridice imediat pe cei care s-au manifestat violent la mitingul de pe 10 august. Deputatul Partidului Național Liberal susține ca fiul sau a fost prezent in Piața Victoriei și a vazut unde erau dispuși cei care comiteau agresiuni asupra…

- „Am fost batut bestial de jandarmi, tarat la duba Jandarmeriei. Am venit in piața sa protestez pașnic și la un moment dat un puști a furat gardul jandarmilor și ma amuzam, dar, ramanand singur, jandarmii m-au speriat, au dat cu spray-uri, am intins mainile și m-au batut bestial. La un moment dat m-am…

- Deputatul PMP Doru Coliu a declarat marti ca va depune plangere pe Parchetul Militar pentru ca a fost agresat de jandarmi pe 10 august in Piata Victoriei in timp ce participa la protest si a cerut demisia purtatorului de cuvant al Jandarmeriei. "Azi (marti - n.r.) o sa merg la Parchetul…

- Referindu-se la acei jandarmi „timorati" de ancheta penala, seful Parchetului Militar le transmite cetatenilor de buna credinta ca "acei jandarmi care au actionat conform prevederilor legale nu se vor afla sub incidenta acuzationala", ci doar cei care au incalcat ghidul Jandarmeriei. Intrebat marti…

- Jandarmii au folosit muniție din plin împotriva manifestanților adunați la București, la mitingul Diasporei. Muniția utilizata de jandarmi vineri pentru dispersarea manifestanțiilor a costat 13 miioane de lei, potrivit Riseproject. Potrivit…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, sambata, ca jandarmii nu vor raspunde oamenilor politici, ea adaugand ca aspectele care tin de siguranta nationala referitoare la mitingul de vineri le va prezenta in cadrul CSAT, daca i se va solicita acest lucru. "Departe de mine…

- Klaus Iohannis i-a cerut ministrului de Interne, Carmen Dan, sa-si asume responsabilitatea pentru modul in care gestionat situatia din timpul protestelor si sa prezinte un raport detaliat privind modul in care fortele de ordine au actionat "si mai ales la ordinul cui". "Presedintele Romaniei,…

- "Știți cum e sa te intalnești cu propriul tau copil, transportat pe targa, in stare de inconștiența catre un echipaj SMURD? Fetele mele erau cu mine la protest. Una dintre ele a inaintat puțin, cu o prietena a ei, in dreptul primelor mese de la girafa. Acolo a inhalat gazele impraștiate de forțele…