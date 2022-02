Simulare a admiterii la UMF: vor participa circa 1.400 de elevi Este prima sesiune de simulare din acest an, din doua care sunt in total, pana la examinarea din iulie Aproape 1.400 de elevi din toata tara s-au inscris pentru prima editie de simulare a concursului de admitere la Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi (UMF). Aceasta va avea loc pe data de 6 martie si este prima sesiune din acest an, din doua care sunt in total, pana la examinarea din luna iulie. Ieri a fost ultima zi in care au putut fi depuse dosarele, iar din informatiile „Ziarului de Iasi", la inchiderea editiei erau peste 1.350 de proceduri de inscriere finalizate,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

