Simulare 2023. Care este programul complet al examenelor de anul acesta

Ministerul Educatiei a publicat ghidul privind simularea examenelor nationale in anul scolar 2022 – 2023. Astfel, accesul elevilor in sali este permis pana la ora 8:30, iar probele incep la ora 9:00, moment in care vor fi distribuite subiectele. Timpul destinat elaborarii unei lucrari scrise este de doua ore pentru elevii de clasa a VIII-a, respectiv trei ore pentru elevii din clasele terminale de liceu, din momentul in care s-a incheiat distribuirea subiectelor. Simularea la Evaluarea Nationala se va sustine la Limba si literatura romana, Limba si literatura materna – pentru elevii apartinand…