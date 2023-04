Stiri pe aceeasi tema

- Prezența mai mult decat modesta și suflu apatic la protestul angajaților din invațamant de la Suceava, de vineri, 31 martie, manifestare organizata de Alianța Sindicatelor din Invațamant.Protestul a fost anunțat cu cateva saptamani inainte, manifestari similare organizandu-se in aproape toate ...

- Un internaut a starnit isterie in mediul online cu niște imagini ingrozitoare. Oamenilor le este teama sa mai intre in apa dupa ce au vazut aceste „creaturi” pe plaja. Fotografiile sale au fost distribuite intr-un grup de Facebook, iar reacțiile sunt hilare. Nimeni nu mai are curaj sa se apropie de…

- Cei care consuma cafea in mod regulat știu ca atunci cand iau o pauza intervine sevrajul și singura cale de a scapa de starile neplacute pare a fi o ceașca de cafea. Din fericire, oamenii de știința din Australia au descoperit o alta metoda mai buna care ajuta in aceste cazuri.

- Primarul Marius Caravețeanu FACE APEL SA SE FACA FRONT COMUN in rezolvarea problemei cainilor comunitari, prezența lor pe strazi reprezinta o AMENINȚARE la SANATATEA sau VIAȚA oamenilor. Edilul de la Racari, Marius Caravețeanu trateaza cu MAXIMA RESPONSABILITATE PROBLEMA CAINILOR COMUNITARI de la…

- Pentru al doilea an consecutiv, Banchiza din Antarctica a inregistrat un nou record de topire. Fenomentul a fost observat chiar inainte de finalul verii din emisfera sudica. Precedentul record a fost stabilit tot in luna februarie a anului trecut.

- O echipa de oameni de știința au scanat digital corpul mumificat al „Baiatului de Aur”, un adolescent bogat din Egiptul antic, și au descoperit 49 de amulete. Acesta a fost descoperit in urma cu peste 100 de ani și depozitata pana acum in subsolul muzeului egiptean din Cairo, relateaza The Guardian.

- In cațiva ani, nașterea va incepe cu o simpla apasare de buton, iar bebelușii vor fi crescuți in capsule transparente care imita perfect uterul uman. Procesul folosește fertilizarea in vitro, iar parinții pot alege inclusiv trasaturile copilului.

- Poate parea o greșeala aproape copilareasca, dar un numar surprinzator de mare de adulți confunda stanga cu dreapta, iar oamenii de știința abia incep sa ințeleaga de ce, potrivit BBC.