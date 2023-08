Stiri pe aceeasi tema

- Zvonurile despre moartea lui Evgheni Prigojin și Dmitri Utkin, cunoscuți ca lideri ai gruparii paramilitare Wagner, au fost confirmate de mercenarii din aceasta organizație, conform declarațiilor oficiale ale lui Vladimir Rogov, desemnat de ruși pentru a coordona informațiile in regiunea Zaporojie.…

- Moartea liderului mercenarilor Wagner a fost confirmata oficial de autoritatea aeronautica rusa. RosAviația a publicat numele tuturor pasagerilor și membrilor echipajului de la bordul aeronavei Embraer care s-a prabușit in regiunea Tver, și confirma ca printre victime se afla inclusiv și Evgheni Prigojin…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin ar putea sa ordone aruncarea in aer a centralei nucleare Zaporojie pentru a-și consolida poziția șubreda, scrie cotidianul britanic noteaza Times . The Times considera ca este important pentru Putin, in calitate de conducator autoritar, sa salveze aparențele in ochii…

- Se pregatesc alte revolte post-Wagner? Iși va intensifica Vladimir Putin atacurile in Ucraina pentru a compensa slabiciunea de acasa? Se va declanșa o lupta de succesiune la Kremlin? In timp ce Putin și șeful mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, continua sa se dueleze cu privire la rebeliune, un lucru…

- Impactul rebeliunii lui Evgheni Prigojin, cea mai serioasa provocare la adresa regimului condus de Vladimir Putin de 23 de ani incoace, se resimte in spațiul public și in randul elitelor de la Moscova, care se intreaba daca nu cumva președintele a pierdut, cel puțin pentru un moment, controlul țarii,…

- Televiziunea de stat rusa a aratat duminica, 25 iunie, ca președintele rus Vladimir Putin și-a exprimat increderea in planurile Moscovei pentru Ucraina intr-un interviu care pare sa fi fost inregistrat inainte de revolta de sambata a grupului de mercenari Wagner, oprita intre timp, informeaza Reuters."Ne…

- Criticarea armatei este ilegala in Rusia lui Vladimir Putin, iar afișarea deschisa a ambițiilor politice care ar putea pune in discuție președintele este foarte nepotrivita. Cu toate acestea, șeful mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, se mandrește cumva cu ambele lucruri in aceste zile și, cel puțin…

- Vladimir Putin nu este recunoscut ca fiind o persoana care sa ierte prea ușor, așadar, de ce nu l-a pedepsit președintele rus in niciun fel pana acum pe Evgheni Prigojin, șeful mercenarilor Wagner, pentru toate atacurile lansate impotriva armatei și a altor inalți oficiali care conduc Rusia? Generalul…