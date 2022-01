Stiri pe aceeasi tema

- 8 cazuri cu noua tulpina Omicron confirmate la noi RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Opt cazuri de COVID cu noua varianta a coronavirusului au fost confirmate pâna acum - a informat marți Institutul Național de Sanatate Publica. Specialiștii susțin ca provoaca îngrijorare…

- A treia doza Pfizer ar fi eficienta impotriva Omicron, au anunțat reprezentanții companiei americane, care au ajuns la aceasta concluzie dupa un studiu efectuat in laborator. O veste incredibila, care ne da speranțe și care ar putea opri odata pentru totdeauna pandemia de Covid vine de la Pfizer! Specialiștii…

- Specialistii OMS au analizat in detaliu varianta Omicron si au ajuns la concluzia ca micutii cu varste de 4-15 ani sunt cei mai afectati de noua tulpina Covid-19. Astfel, expertii in medicina au indemnat la o mai buna protejare a copiilor. In vederea evitarii unei noi inchideri a scolilor si unei reluari…

- Raed Arafat a vorbit, joi seara, despre pericolul reprezentat de tulpina Omicron, dar și de alte mutații care pot aparea in viitorul apropiat. Potrivit șefului DSU, medicii depun toate eforturile pentru a afla intr-un timp scurt cat mai multe informații despre noua varianta Covid-19, dar și despre modalitatea…

- Probe analizate in aceasta etapa a studiului conțin in proporție majoritara tulpina Delta a coronavirusului.Potrivit raportului, probele analizate conțin in proporție majoritara tulpina Delta a coronavirusului, nefiind identificata o varianta romaneasca a coronavirusului sau prezența noii tulpini Omicron…

- Noua varianta a Sars Cov-2, descoperita in Africa de Sud, este ”ingrijoratoare”, a anunțat Organizatia Mondiala a Sanatatii. Expertii i-au pus si un nume: “Omicron”. Specialistii suspecteaza ca noua tulpina este mai contagioasa și ar fi rezistenta la vaccinurile actuale. Țarile europene, dar si Statele…

- Noua varianta B.1.1.529 de Covid, detectata pentru prima data in Africa australa, a fost clasata vineri drept ''ingrijoratoare'' de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si denumita ''Omicron'', relateaza AFP. ''Varianta B.1.1.529 a fost semnalata pentru prima data la OMS de catre Africa…

- Organizația Mondiala a Sanatații avertizeaza populația! Omicron este noua tulpina mutanta de COVID-19. Specialiștii sunt ingrijorați cu privire la noua descoperire. Cercetatorii au numit-o o ‘varianta ingrioratoare’ care este foarte periculoasa. Noua tulpina mutanta de COVID: Omicron, varianta care…