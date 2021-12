Stiri pe aceeasi tema

- Sir John Bell, un important expert britanic in domeniul sanatatii, a declarat ca datele preliminare ale unui studiu sugereaza ca Omicron se comporta „destul de diferit” in comparatie cu tulpinile anterioare de coronavirus. Persoanele infectate au un simptom comun, la inceput, durerea in gat. Oamenii…

- Inca doua cazuri de Omicron in Romania au fost inregistrate, vineri, 17 decembrie. Este vorba despre o femeie de 45 de ani din Constanța și un barbat de 29 de ani, din Ilfov. Inca doua cazuri noi cu varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2 au fost confirmate astazi in Romania. Omicron in Romania. Cum…

- Datele au fost publicate de Discovery Health, cel mai mare administrator privat de asigurari de sanatate din Africa de Sud, in urma celui mai mare studiu privind eficaitatea vaccinarii fața de infecția cu varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2. Primul studiu major realizat in conditii reale despre…

- Cele doua doze din schema clasica de imunizare cu vaccinul anti-COVID-19 Pfizer-BioNTech au oferit o protectie de 70% impotriva riscului de spitalizare in Africa de Sud in saptamanile recente, potrivit unui studiu major realizat in conditii reale despre impactul potential al variantei Omicron, publicat…

- Epidemiologul Sorin Rugina explica aceste noi informatii si reamintește ca prevenția si protectia sunt doua "arme" stabile care ne pot ajuta in aceasta perioada."Datele sunt date preliminare, dar pe zi ce trece ne edificam tot mai mult asupra acestei tulpini. Este un fenomen pe care il așteptam. Tulpina…

- Un medic sud-african, unul dintre primii doctori care a banuit ca se dezvolta o noua tulpina de coronavirus, a declarat ca simptomele variantei Omicron au fost pana acum ușoare și ar putea fi tratate acasa, scrie Reuters. Dr. Angelique Coetzee, un medic al unui spital privat și președinte al Asociației…

- Medicii elvețieni de la Spitalul Universitar din Geneva (HUG) au observat ca la unii pacienți bolnavi de cancer și care aveau dureri foarte mari , acestea au scazut semnificativ sau chiar au disparut in primele zile dupa ce au fost confirmați cu coronavirus. Concluziile au fost prezentate de o echipa…