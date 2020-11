Simptomele pe care le au oamenii după ce au învins COVID-19 PodcasturiInterviu cu Doina Rusu In cadrul emisiunii "ATITUDINI", specialistul Doina Rusu din cadrul Institutului de Ftiziopneumologie a menționat ca persoanele care au fost afectate de COVID-19 resimt consecințele infecției chiar și dupa ce au invins virusul. Din fericire, nu toți pacienții sunt afectați la fel. Conform statisticilor, 60 la suta dintre pacienți pot reveni la viața obișnuita dupa 2-3 saptamani, iar 40 la suta resimt consecințele pe un termen mai indelungat. © Sputnik / Владимир ТрефиловOficial: Masca va fi purtata practic peste tot in Moldova "Ceea ce simt pacienții… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

