Stiri pe aceeasi tema

Anuntul lui Ludovic Orban despre redeschiderea scolilor. Vezi ce se intampla cu elevii dupa luna septembrie Ludovic Orban spune ca redeschiderea școlilor in luna septembrie depinde de evoluția pandemiei de coronavirus in Romania.

Se schimba NUNTA și BOTEZUL la romani! Ce se va intampla dupa 15 iunie, din cauza PANDEMIEI! Iata noile REGULI Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca, dupa 15 iunie, se vor putea organiza botezuri, nunți și evenimente private, insa in anumite condiții speciale.

09 Preziceri sumbre pentru omenire! Copilul-geniu, care a uimit lumea și a prezis coronavirusul, anunța alte catastrofe ce urmeaza sa se intample in curand!

Cand se termina pandemia de coronavirus in Romania? Anunțul lui Raed Arafat Pandemia de COVID-19 va lua sfarșit la jumatatea lunii iunie? Raspunsul lui Raed Arafat.

Medicii spanioli avertizeaza 'Decesele nu sunt provocate de coronavirus'. Ce ucide, de fapt, oamenii Noul coronavirus nu este adevaratul ucigaș, spun mai mulți medici din Spania. Altceva ucide oamenii.

Simptomele NEOBIȘNUITE ale coronavirusului! Au fost IGNORATE de medici pana acum! Mare ATENȚIE la așa ceva Exista cateva simptome neobișnuite ale coronavirusului ignorate de medici. De altfel, acesta pare a fi mesajul de baza pe care il transmit pacienții care au reușit sa se vindece de coronavirus.

S-a descoperit ce aveau in comun cei care au murit de COVID-19 in Italia Un raport publicat pe site-ul oficial de care Institutul Superior al Sanatații din Italia (ISS) arata principalele caracteristici ale celor care au murit in urma infectiei cu coronavirus. Studiul a fost realizat pe un esantion…

S-A DESCOPERIT o NOUA MODALITATE de TRANSMITERE a COROANVIRUSULUI. SE IA foarte SIMPLU in acest fel Specialiștii spun ca noul coronavirus se poate transmite și prin scaun și susțin ca flora intestinala este deciziva in modul in care sistemul imunitar lupta cu virusul COVID-19.