Simptome mai puţin cunoscute ce indică declanşarea unui episod depresiv Cei mai multi dintre noi cunosc simptomele clasice ale depresiei, cum ar fi iritabilitatea, oboseala si un sentiment apasator de tristete de nezdruncinat. Dar ce putem spune despre durerile musculare, problemele de stomac sau somnul nelinistit? In mod surprinzator si acestea pot fi semne de avertizare a unui episod depresiv. Iata care sunt simptomele mai putin cunoscute de depresie, conform prevention.com, citata de MedLive. * Durerea. Este de asteptat ca dupa un antrenament fizic intensiv sa avem febra musculara, dar daca durerile de muschi sunt declansate aparent fara o explicatie, depresia… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

