Stiri pe aceeasi tema

- Oligarhul rus Roman Abramovici și negociatori ucraineni, printre care parlamentarul ucrainean Rustem Umerov, care au luat parte la negocierile ruso-ucrainene de pace de pe 3 spre 4 martie martie la Kiev au prezentat simptome de otravire, potrivit publicației americane The Wall Street Journal. Se pare…

- Roman Abramovici i-ar fi prezentat președintelui rus, Vladmir Putin, condițiile unui acord de pace transmis de Volodimir Zelenski. Oligarhul rus s-a intalnit cu Putin la Moscova și i-a prezentat o nota scrisa de mana de la președintele Zelensky, subliniind termenii pe care Ucraina ar lua in considerare…

- Oficialii americani avertizeaza ca Moscova a inceput in ultimele zile sa recruteze luptatori straini antrenați pentru confruntari in zone urbane pentru a acționa de partea sa in luptele care urmeaza sa se teama pe strazile marilor orașe din Ucraina unde armata și voluntarii vor opune rezistența, relateaza…

- Omul de afaceri ruso-britanic Evgheni Lebedev, fiul miliardarului rus Aleksandr Lebedev, i-a cerul luni presedintelui Vladimir Putin sa „opreasca razboiul” din Ucraina, intr-o scrisoare deschisa publicata in cotidianul Evening Standard, al carui proprietar este. „In timp ce Europa se afla in pragul…

- Actualul conflict al Rusiei cu Ucraina il aduce din nou pe președintele rus sub lupa mass-media. Viața personala a acestuia a fost mereu ținuta departe de ochii celorlalți, inclusiv partenerele de viața ale sale. Afla care au fost iubirile secrete ale lui Putin și cum a reușit sa țina ascunse aceste…