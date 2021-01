Stiri pe aceeasi tema

- Considerata cea mai buna strategie pentru a limita raspandirea SARS-CoV-2, izolarea in case se dovedeste extrem de periculoasa si poate duce la depresii grave. In aceste conditii, parintii au cerut ajutorul psihologilor

- Klaus Iohannis și-a schimbat radical discursul in privința COVID-19. Daca la inceput genera, in accepțiunea șefului statului, „doar simptome ușoare, dureri in gat, tuse și febra, ca in orice raceala”, ulterior a decretat stare de urgența, iar acum iese periodic sa ne spuna sa ne protejam. „Dragi…

- Simona Halep anunța pe contul ei de Twitter ca s-a infectat cu noul coronavirus. „Buna tuturor, am vrut sa va anunț ca am fost testata pozitiv cu COVID-19, scrie Simona Halep. Aceasta anunța ca se autoizoleaza acasa și se recupereaza. Hi everyone, I wanted to let you know that I tested positive for…

- "Cei care insista in aceste zile pe ideea de Craciun in singuratate si cum va fi cu totul diferit fata de alti ani - de parca lumea nu ar sti -, sunt tot cei care ne transmiteau insistent ca nu vom avea un Paste "normal". De parca nu intelesese aproape toata lumea situatia.Ei ca ei, "specialistii".…

- In 2020 Black Friday Romania va avea loc pe data de 13 noiembrie. Cu alte cuvinte, trebuie sa incepi sa te pregatesti, sa pui bani deoparte si sa faci lista cu produsele de care ai nevoie. E musai sa nu ratezi sansa de a cumpara electrocasnicele, piesele de mobilier sau gadgeturile mult dorite la preturi…

5 din 10 pacienți vindecați de COVID prezinta simptome de oboseala, anxietate si depresie dupa insanatosire. STUDIU 5 din 10 pacienti COVID-19 externati se confrunta in continuare…

- Luni, 19 octombrie, Brigitte Macron, soția președintelui Franței, s-a autoizolat la Elysee, dupa ce a aflat ca joia trecuta a fost in contact cu o persoana care apoi a fost declarata contaminata cu Covid-19 și prezenta deja simptome ale bolii. Brigitte Macron, au precizat autoritați sanitare, nu prezinta…