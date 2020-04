Simptome-cheie ale COVID-19: pierderea bruscă a gustului și a mirosului (studiu) Aproape 60% dintre pacientii confirmati cu COVID-19 au raportat pierderea mirosului si gustului, comparativ cu 18% dintre cei care au fost testati negativ, au demonstrat date analizate de oameni de stiinta britanici și adunate printr-o aplicatie axata pe simptome, relateaza miercuri Reuters, potrivit Agerpres. Aceste rezultate, care au fost publicate online dar nu au fost supuse procesului de evaluare inter pares, au dat rezultate mult mai exacte in prezicerea unui diagnostic pozitiv de COVID-19 in comparatie cu febra auto-raportata, a indicat un grup de cercetatori de la King's College… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Simptomele covid-19 - oboseala, febra, tuse, dureri de cap, pierderea mirosului si, mai putin frecvent, pneumopatii - sunt benigne, insa variaza de la un pacient la altul si par caracteristice noului coronavirus, pe care sistemul nostru imunitar nu-l cunoaste, relateaza AFP.

- Dupa medicii francezi, și doctorii din Statele Unite avertizeaza ca pierderea mirosului, dar și a gustului poate fi adaugata pe lista simptomelor de Covid-19, relateaza CNN. Simptome ca anosmia, adica lipsa mirosului, și ageuzia, adica dispariția totala a simțului gustului, sunt doua simptome ce pot…

- Primele semne ale infectarii cu coronavirus. Pierderea mirosului si a ….. Pierderea gustului si a mirosului pot fi semne ale infectarii cu coronavirus, potrivit medicilor francezi si americani, relateaza CNN. Lipsa mirosului și dispariția totala a simțului gustului sunt doua simptome ce pot fi luate…

- Orice persoana care se confrunta cu o pierdere brusca a mirosului ar putea fi un „purtator ascuns" al coronavirusului, chiar daca nu manifesta alte simptome, potrivit unor specialiști ORL de renume din Marea Britanie. O pierdere brusca a mirosului – totala (anosmie) sau parțiala (hiposmie) – ar putea…

- Pe langa simptomele cunoscute pana acum ale COVID-19 - febra, tusea, dispneea (greutate in respiratie) -, medici ORL francezi avertizeaza asupra unui alt simptom asociat, in opinia acestora, bolii provocate de noul coronavirus: pierderea mirosului, informeaza sambata AFP. Specialisti in otorinolaringologie…

- Se știe ca noul coronavirus da stari de febra, tuse și dificultați respiratorii. Dar ORL-iștii alerteaza despre un alt simptom asociat cu boala: o pierdere a mirosului, scrie AFP. Doctorii ORL-iști au observat in ultimele zile „o recrudescența de cazuri de anosmie”, a declarat vineri numarul doi in…

- Pacientii cu afectiuni preexistente, care provoaca senzatie de lipsa de aer, respiratie suieratoare sau probleme pulmonare, prezinta un risc mai mare de a dezvolta cazuri severe ale bolii COVID-19 cauzata de noul coronavirus, potrivit unei analize publicate miercuri si citata de Reuters.Totodata,…

- Pacientii cu afectiuni preexistente, care provoaca senzatie de lipsa de aer, respiratie suieratoare sau probleme pulmonare, prezinta un risc mai mare de a dezvolta cazuri severe ale bolii COVID-19 cauzata de noul coronavirus, potrivit unei analize publicate miercuri si citata de Reuters. Totodata, greutatea…