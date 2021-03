Simptome care arată că ai lipsă de vitamina D Medicii spun ca, uneori, poți sa ai deficiența de vitamina D și sa nu știi. Unele simptome ale lipsei vitaminei D din organism pot fi anumite infecții sau boli frecvente, oboseala, slabiciunea musculara, dureri osoase și articulare. Vitamina D intarește sistemul imunitar, inhiba reacțiile inflamatorii, previne infecții urinare, protejeaza inima. Iata 14 simptome ale lipsei de vitamina D: - D Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

