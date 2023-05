Stiri pe aceeasi tema

- Rapita are multiple intrebuintari medicale, fiind folosite florile si radacinile, in fitoterapie. In plus, fiind bogata in calciu, fier, fosfor, potasiu, sodiu, dar si in glucide, grasimi si vitamine A, B1, B2, C, betacaroten, este un real sprijin in mentinerea sanatatii sau ameliorarea unor afectiuni…

- Psihologii trag un semnal de alarma și spun ca numarul persoanelor care se confrunta cu epuizare emoționala a crescut semnificativ in ultimii ani. Viitorul nesigur, problemele in cuplu sau cele financiare sunt principalele cauze ale sindromului burnout.

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures a anuntat, luni, ca actioneaza in continuare in comuna Taureni pentru evacuarea apei care a inundat sase locuinte si 17 gospodarii, in urma cresterii nivelului lacurilor piscicole din cauza precipitatiilor abundente. "Duminica, 9 aprilie,…

- Ochii sunt mai mult decat o fereastra a sufletului. Sunt, de asemenea, o reflectare a sanatații cognitive a unei persoane. Aici pot fi detectate primele semne ale bolii Alzheimer, potrivit unui studiu citat de CNN.

- Sa fii sensibil nu e neaparat un defect, ci ar putea deveni chiar un avantaj. Spun specialiștii, care se refera la copiii al caror comportament dezvaluie ca au hipersensibilitate senzoriala. Iata care sunt semnele la care ar trebui sa fie atenți parinții.

- istemul de Gospodarire a Apelor Mureș a publicat imagini fotografiate ieri dupa ce nivelul raului Mureș a scazut considerabil fața de zilele trecute. „«Fii schimbarea pe care vrei sa o vezi in lume!» «Mulțumim» cetațenilor riverani raului Mureș de pe sectorul din amonte de Barajul de Priza nr 1 Targu-Mureș…

- Hidrologii I.N.H.G.A. au instituit Codul Galben pentru raurile din urmatoarele bazine hidrografice: Crasna – sectorul situat in aval de statia hidrometrica Craidorolt (judetul Satu Mare); Crisul Alb – sectorul situat in aval de statia hidrometrica Ineu (judetul Arad); Bega Veche – curs superior; Timis…

- Noile legi ale Educatiei contin proceduri clare de interventie in situatii de violenta scolara. Astfel, profesorii cercetati pentru violenta impotriva elevilor nu vor mai putea sa desfasoare activitati didactice la clasa. Aceștia vor fi insa platiți pana la finalizarea cercetarii disciplinare, potrivit…