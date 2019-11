Stiri pe aceeasi tema

- O serie de fotografii realizate de Andre de Dienes, originar din judetul Covasna, care a lucrat de-a lungul carierei sale cu cateva dintre cele mai celebre staruri americane, sunt expuse la Centrul de Cultura Arcus din Sfantu Gheorghe, in cadrul Festivalul de arta fotografica VISOR. Potrivit organizatorilor,…

- Societatea de salubritate Tega din Sfantu Gheorghe a anuntat extinderea programului de colectare a deseurilor biodegradabile in zona blocurilor, urmand, in acest scop, sa distribuie recipiente locatarilor din zonele vizate. Potrivit directorului Tega, Mathe Laszlo, compania de salubritate a inceput…

- Puțini sunt cei care știu ca in municipiul Sfantu Gheorghe, de mai bine de un an de zile, o mana de oameni care iubesc portul și dansul popular romanesc s-au adunat in jurul ideii lansate de domnul Constantin Gheorghinca, directorul AFACOV, și-anume aceea de a inființa o echipa de dansuri populare din…

- Prefectul judetului Covasna, Sebastian Cucu, a declarat, joi, ca autoritatile locale din Sfantu Gheorghe au „unda verde” pentru reluarea proiectului de reabilitare a centrului municipiului, care a stagnat timp de aproape doi ani si jumatate, exprimandu-si dorinta ca plaja amenajata in fata sediului…

- Un kurtoskalacs in lungime de 14 metri va fi preparat saptamana viitoare, la Sfantu Gheorghe, in cadrul celei de-a treia editii a Festivalului deliciilor dulci, au anuntat, marti, organizatorii. Vicepresedintele Consiliului Judetean Covasna, Gruman Robert, a precizat, intr-o conferinta de presa, ca…

- Mai sunt trei saptamani pana la inceperea noului an școlar. Cadrele didactice au inceput deja sa se pregateasca pentru deschiderea in bune condiții a anului școlar 2019-2020. Și la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Sfantu Gheorghe se deruleaza activitați de intervenție de tipul reparații curente…

- „Drepturile minoritatilor nationale – de la teorie la practica” este tema editiei din acest an a taberei interetnice organizate de Asociatia Indentitate si Dialog, care va reuni in localitatea Bicfalau, timp de aproape o saptamana, tineri apartinand diverselor minoritati nationale din tara. Presedintele…

- Au inceput inscrierile la „ȘCOALA NAȚIONALA PENTRU DEMOCRAȚIE” – ediția a VIII-a și „PROIECTUL DE ȚARA ROMANIA MEA”- ediția a IV-a, doua tabere naționale organizate, luna aceasta, de Direcția Județeana pentru Sport și Tineret (DJST) Covasna, la Centrul de Agrement Padureni Tabara „Școala Naționala de…