Simpozion, de Ziua imnului național REȘIȚA – In acest an, cu prilejul celei de-a 26-a aniversari, Imnul nu a mai fost sarbatorit in Parcul Tricolorului, ci la Muzeul Banatului Montan! Data de 29 iulie a fost proclamata ca „Zi a imnului național al Romaniei – Deșteapta-te, romane, simbol al unitații Revoluției Romane din anul 1848“, prin Legea nr.99 din 26 mai 1998. Aceasta impune marcarea evenimentului „de catre autoritatile publice si celelalte institutii ale statului prin organizarea unor programe si manifestari cultural-educative cu caracter evocator si stiintific, in spiritul traditiilor poporului roman, precum si prin ceremonii… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

