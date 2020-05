Stiri pe aceeasi tema

- Masurarea temperaturii la intrarea in spații publice inchide (magazine, instituții) a devenit unul dintre subiectele cele mai dezbatute și chiar motiv de scandal public. Avocatul Ștefan Boboc, specializat in legislația GDPR, a explicat la Digi24 in ce condiții luarea temperaturii corporale poate…

- Avocatul Ștefan Boboc, specializat in legislația GDPR, a explicat la Digi24 in ce condiții luarea temperaturii corporale poate fi considerata data cu caracter personal. „Teoretic, temperatura este o data cu caracter personal, insa doar in situația in care, daca o combini cu o alta, poți identifica persoana…

- Avocatul Ștefan Boboc, specializat in legislația GDPR, a explicat la Digi24 in ce condiții luarea temperaturii corporale poate fi considerata data cu caracter personal. „Teoretic, temperatura este o data cu caracter personal, insa doar in situația in care, daca o combini cu o alta, poți identifica persoana…

- Masurarea temperaturii la intrarea in spații publice inchide (magazine, instituții) a devenit unul dintre subiectele cele mai dezbatute și chiar motiv de scandal public. Avocatul Ștefan Boboc, specializat in legislația GDPR, a explicat la Digi24 in ce condiții luarea temperaturii corporale poate fi…

- La intrarea in magazine și instituții nu se face termoscanare, ci doar se masoara temperatura, a declarat profesorul Alexandru Rafila, membru in Comitetul Executiv al Organizației Mondiale a Sanatații. El a explicat unde se face de fapt termoscanare. "Nu e vorba de termoscanare. Este vorba de masurarea…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a declarat ca este normal sa le fie luata temperatura romanilor la intrarea in magazin, pentru ca, daca au febra, risca sa imbolnaveasca și alți oameni. Arafat a spus ca și lui i se ia temperatura zilnic la MAI. Raed Arafat a povestit…

- Start la o noua controversa. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, susține ca deja exista un curent care sa convinga oamenii sa refuze masurarea temperaturii. Arafat a povestit, luni seara, la Digi 24, ca cineva l-a sunat pentru a-l convinge ca nu este corect ca unei persoane…

- Dupa data de 15 mai, operatorii economici din Romania trebuie sa organizeze programul de lucru al angajaților in așa fel incat sa nu incarce prea mult transportul public, a declarat vineri seara ministrul afacerilor interne, Marcel Vela, la televiziunea Digi 24.”Operatorii economici, de exemplu cei…