- Șerban Huidu nu e deloc surprins de alegerea fratelui sau mai mic, Vlad, și a soției sale, Giulia, de a intra in competiția „America Express”. Celebrul „carcotaș” de la Prima TV ne-a declarat, exclusiv pentru Playtech Știri, ca e gata sa faca pariu cu oricine ca cei doi se vor numara printre favoriții…

- Al doilea turneu de Grand Slam programat in acest an se va disputa la Paris intre 28 mai și 11 iunie. Roland Garros aduce spectacolul pe zgura in fiecare an, iar cei mai buni jucatori din lume vor lupta pentru supremație timp de doua saptamani. Va fi ediția cu numarul 127 a Roland Garros, un loc in…

- In acest weekend se va disputa ultima etapa din sezonul regulat al Ligii a IV-a. Competiția va continua, incepand de miercuri, 17 mai, cu play-off-ul, care va da campioana județeana ce va merge la barajul de promovare in Liga a III-a. In play-off vor intra primele doua clasate in cele doua serii la…

- Echipa de Mini-handbal, mixt, clasele I-IV, a Școlii Gimnaziale „Ion Creanga" Suceava a obținut titlul de Campioana naționala și Premiul I la Olimpiada Naționala a Sportului Școlar. Competiția s-a desfașurat la Satu Mare, la finele lunii trecute. Elevii suceveni au fost pregatiți de ...

- Institutul Cultural Roman din Beijing a organizat in 27 aprilie o intalnire a echipei de producție a filmului „Oameni de treaba” cu publicul chinez. La eveniment au participat regizorul filmului, Paul Negoescu, actorul Iulian Postelnicu, producatoarea Ana Voicu și directoarea de imaginea Ana Draghici,…

- Arcașul Dan Olaru a ciștigat prima etapa a Cupei Mondiale, disputata in orașul Antalya! In finala, elevul Irinei Cecanova l-a invins pe vicecampionul olimpic din 2016, francezul Jean-Charles Valladont, scor 6-4. Dan Olaru s-a calificat pentru prima data intr-o finala de Cupa Mondiala. Competiția a contat…

- In seara aceasta, la „Chefi la cuțite”, degustatorul de la amuleta este Liviu Varciu, iar in ringul preselecțiilor vor intra mai multe nume celebre. Campioanele olimpice Diana Bulimar și Larisa Iordache vin la show-ul culinar pentru a le pregati juraților niște farfurii sanatoase și apetisante la cina.…

- David Popovici a castigat, vineri, a patra medalie de aur la Campionatul National de inot pentru seniori, tineret si juniori, el impunandu-se in proba de 400 m liber. Popovici a fost cronometrat cu timpul 3:51.18. Pe locul doi s-a clasat Vlad Stancu (3:52.45), iar pe trei a terminat Nandor Nagy (4:01.39).…