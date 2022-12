Simplitatea lui Dumnezeu Copiii sunt grozavi. O educatoare le-a spus copiilor din grupa ei de la gradinita istoria Craciunului, cu pastorii si cu cei trei magi. La sfarsit i-a intrebat: „Acum spuneti-mi: cine a fost primul care a stiut despre nasterea lui Isus?” O fetita a ridicat mana si a raspuns: „Maria”. Desigur, Maria. Cum ar putea cineva […] Articolul Simplitatea lui Dumnezeu apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentul organizat de catre Inspectoratul de Jandarmi Județean ,,Ștefan cel Mare” Bacau și Gruparea de Jandarmi Mobila „Alexandru cel Bun” Bacau a reunit nu mai puțin de 70 de elevi dornici sa ne cunoasca. Apropierea sarbatorilor de iarna a reprezentat o buna ocazie sa invitam copiii pentru a petrece…

- Una dintre cele mai cunoscute voci din Romania, Daniel Buzdugan, a povestit, la Digi24, mai multe despre soția și ce fel de parinți incearca sa fie pentru cei doi copii ai lor.Daniel Buzdugan, 48 de ani, are deja trei decenii de radio, dar este și actor, prezentator TV, realizator de programe radio…

- Cu duminica ce urmeaza, prima din Advent, incepe un nou an liturgic. Sa punem la inceputul acestui an smerenia ca temelie a vietii noastre spirituale si fiecare sa se considere ca un elev de clasa I, care paseste pentru prima data pragul scolii. Rupt din mediul familial face cunostinta cu trei lucruri:…

- Atentatul de la Istanbul, de zilele trecute, este un atac menit sa loveasca alianța turco-rusa. Pare ciudat, dar sa luam la analiza aspectele. Desigur, turcii au indicat americanii ca principali oragnizatori ai atentatului, ceea ce pare destul de plauzibil in contextul actual. Sa nu uitam ca Turcia…

- Anul liturgic se apropie de sfarsit, si in acelasi timp chiar si anualul nostru itinerariu prin istoria Mantuirii se apropie de punctul de sosire. De aceea, nu este de mirare ca in aceste ultime duminici, atentia noastra se indrepta spre cele din urma lucruri ale omului. Cuvantul lui Dumnezeu ne invita…

- Elevii de la Școala Gimnaziala din Cleja au pus in scena secvențe din viața a opt minunați sfinți creștini. Spectacolul a avut loc prin Proiectul educațional „Sfinții, prietenii lui Dumnezeu și ai copiilor”, care in acest an a ajuns la a X-a ediție. „Astfel – spune profesoara Angelica Șarig -, pe scena,…

- Cand vorbesc despre China, politicienii noștri (dar și de aiurea) nu uita sa precizeze niciodata despre doua lucruri: sistemul de supraveghere electronica și sistemul creditului social. Desigur, cele doua sunt intrepatrunse și amandoua sunt date ca exemplu negativ pentru limitarile aduse libertații…

- Copiii de la Gradinița „Crai Nou” s-au lasat vrajiți de frumusețea și multitudinea de culori și gusturi cu care ne imbie toamna in fiecare an și au pus la cale un minunat Targ de Toamna. Nu a fost greu deloc, avand in vedere ca cei mici au invațat despre anotimpuri, despre legume, fructe, flori și […]…