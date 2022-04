Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege propune implementarea unui sistem de impozitare la sursa pentru investitorii individuali, prin aplicarea unui impozit de 1% asupra castigului din transferul titlurilor de valoare detinute mai mult de 1 an, respectiv a unui impozit de 3% asupra castigului din transferul titlurilor de…

- Camera Deputatilor a votat miercuri, 20 aprilie 2022, in favoarea proiectului legislativ de simplificare a impozitarii pentru investitorii prezenti pe piata locala de capital, prin retinerea la sursa si premierea detinerilor pe o perioada mai lunga de timp. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Proiectul legislativ de reducere a impozitului pentru investitorii de pe piața de capital a fost avizat favorabil in Comisia de buget, finanțe și banci din Camera Deputaților, cu 19 voturi pentru, singura abținere fiind a liderului USR, Claudiu Nasui. Proiectul urmeaza sa mearga in Plenul Camerei Deputatilor,…

- Romanii care desfașoara activitați ca persoana fizica autorizata vor avea recunoscuta vechimea in munca, pe perioada in care acest PFA a fost activ. Persoanelor fizice autorizate le va fi recunoscuta perioada in care au desfașurat activitați ca vechime in munca, respectiv vechime in specialitate, dupa…

- ADVERTORIAL. S.C. We Are United S.R.L. anunta lansarea proiectul cu titlul „Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-uri cu activitate economica in unul din domeniile de activitate prevazute in anexa nr. 2” proiect nr. RUE M2-18401 din 14- 03-2022 inscris in cadrul Masurii ”Granturi…

- Antreprenorii care au aplicat pe Masurile 1 si 2 (Capital de lucru) nu vor mai fi nevoiti sa restituie banii la stat chiar daca au depasit perioadele de raportare, o astfel de prevedere fiind inclusa intr-o lege care se afla la Camera Deputatilor, a anuntat, marti, intr-o conferinta de presa, presedintele…

- Senatul Romaniei a adoptat astazi, 2 februarie, propunerea legislativa pentru simplificarea impozitarii investitorilor din piața de capital. Din cei 120 de senatori prezenți, au fost inregistrate 118 voturi pentru, o abținere și un vot impotriva. Propunerea legislativa va merge in Camera Deputaților,…

- In Franța Premierul francez Jean Castex a anuntat joi ridicarea progresiva, incepand din 2 februarie, a unora dintre restricții, printre care purtarea mastii in exterior impusa in anumite zone, transmite AFP. Din 2 februarie, adica la noua zile dupa intrarea in vigoare pe 24 ianuarie a pasaportului…