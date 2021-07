​Simplificarea documentației în domeniul muncii pentru microîntreprinderi și noul ordin al Ministerului Recent a aparut în Monitorul oficial Modelul cadru al contractului individual de munca (OMMPS 585/2021). Prin OUG nr. 37/2021 s-a simplificat procedura aplicabila documentației în domeniul resurselor umane pentru angajatorii microîntreprinderi cu pâna la noua salariați pentru care fișa postului și atribuțiile postului se pot comunica verbal, amintește consultantul fiscal Adrian Bența.



Cu toate acestea, spune el, exista opinii ca atribuțiile postului trebuie comunicate în scris salariatului.



