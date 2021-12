Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, a declarat joi ca ii revine Occidentului sarcina de a oferi Rusiei garantiile de securitate pe care tara sa le solicita si ca de aceasta vor depinde actiunile viitoare ale Moscovei, transmite Reuters. Putin a mai declarat ca NATO “a inselat” Rusia cu cinci…

- OPPO a prezentat rezultatele record inregistrate in țarile din regiunea Europei Centrale și de Est, ce au la baza strategia „glocal” conform careia compania creeaza o sinergie intre resursele globale ale companiei și talentele locale pentru a dezvolta cele mai utile inovații și cele potrivite produse…

- Oficialul a precizat insa ca o riposta militara americana directa, in cazul unui atac impotriva Ucrainei, nu este luata in considerare in prezent.Washingtonul intentioneaza sa acorde prioritate, in cazul unei invazii a Ucrainei, dar asta inseamna sprijin pentru armata ucraineana, sanctiuni economice…

- Kremlinul da asigurari vineri ca livrarile de gaze naturale rusesti catre Europa nu vor fi suspendate, in pofida unor amenintari ale Belarusului de a inchide robinetul unui important gazoduct care traverseaza teritoriul belarus, in cazul impunerii unor sanctiuni europene din cauza crizei migratiei…

- Rusia a inceput sa pompeze din nou gaz in Germania, luni seara, prin conducta Yamal din Siberia, la o zi dupa ce oprirea exporturilor a dus la cresterea preturilor in Europa. Fluxurile de gaze au crescut ulterior la cel mai mare nivel in aproape doua saptamani, au aratat datele germane. Rusia furnizeaza…

- S-a stins din viața pictorița Valentina Rusu-Ciobanu, în vârsta 101 ani. Valentina Rusu-Ciobanu s-a nascut la 28 octombrie 1920 în Chișinau. În anii 1938-1940 studiaza la Școala de Arte din Chișinau, ulterior - la…

- Intreprinderea de stat moldoveneasca Energocom a anunțat o serie de licitații pentru achiziționarea de gaze naturale furnizate de la granița cu Ucraina (Alekseevka) sau Romania (Ungheni), informeaza Interfax. "Achiziția de gaze naturale pentru Republica Moldova se realizeaza datorita unei…

- Secretarul american al apararii, Lloyd Austin, ajunge miercuri la București Secretarul american al Apararii LLoyd Austin. Foto: Arhiva/ Agerpres Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, este așteptat mâine, la București, unde va avea convorbiri cu omologul român Nicolae Ciuca.…