- USR face un apel catre toate partidele parlamentare sa voteze inițiativa cetațeneasca „Fara penali în funcții publice”. Aceasta este susținuta de peste un milion de români.Înainte cu doua zile de terminarea sesiunii extraordinare, inițiativa cetațeneasca „Fara…

- UDMR nu a votat rectificarea bugetara pe anul 2020, deoarece nu ofera o soluție viabila pentru administrațiile locale, iar instituțiile de cultura din subordinea CJ-urilor ar ramane fara resurse financiare, anunța MEDIAFAX.Liderul grupului UDMR din Camera Deputaților, Benedek Zakarias, a declarat…

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc joi, incepand cu ora 13,00, in sedinta comuna, pentru a dezbate si vota rectificarea bugetara aprobata de Guvern in luna aprilie, in perioada starii de urgenta, dar si proiectul de lege privind impozitarea pensiilor speciale.Citește și: Impozitarea…

- Proiectul de lege privind impozitarea pensiilor speciale, care urmeaza sa fie aprobat miercuri de Camera Deputatilor, va fi supus votului si in plenul reunit al Parlamentului de joi, pentru ca se refera si la pensiile deputatilor si senatorilor. "Pentru ca in aceasta lege (cea privind impozitarea…

- Liderul grupului deputaților PSD din Camera Deputaților, Alfred Simonis, a facut mult-așteptatul anunț in privința situației pensiilor speicale: ”Am promis, am facut: Gata cu toți ”specialii” din Romania! PSD va vota astazi impozitarea cu 85 la suta... The post Pensiile speciale, final dramatic appeared…

- Camera Deputaților a adoptat miercuri, in calitate de for decizional, legea care prevede impozitarea tuturor pensiilor speciale cu pana la 85%. Inițiativa, adoptata anul trecut de Senat, nu figura inițial pe ordinea de zi a plenului Camerei pentru dezbatere și vot final, fiind introdusa chiar la inceputul…

