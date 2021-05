Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Timis, Alfred Simonis, a reactionat imediat dupa ce amenda primita de Colterm pentru neachizitionarea certificatelor verzi a devenit oficiala. Liderul PSD afirma ca vinovati de aceasta situatie sunt deopotriva actuala si fosta administratie ale orasului. Alfred Simonis afirma ca PSD…

- Compania de termoficarea a Timișoarei sta pe o 'bomba' cu ceas care ar putea costa municipiul amenzi uriașe de pana la 200 de milioane de lei, susțin social-democrații. Apa calda nu se va opri, dar gaura la bugetul local poate pune in pericol alte proiecte ale orașului. Presedintele interimar…

- Președintele interimar al PSD Timișoara, consilierul județean Mihai Ritivoiu, atrage atenția asupra unei probleme grave care va afecta Timișoara și societatea care se ocupa de sistemul centralizat de termoficare al orașului. Suntem in pericol sa pierdem pana la 200 de milioane de lei, pentru faptul…

- Presedintele executiv PLUS, Dragos Tudorache, a anuntat ca ministrii USR PLUS au luat „decizia responsabila” de a participa la sedinta de guvern, insa liderii USR PLUS vor sa fie gasita in cadrul coalitiei „o solutie alternativa” la premierul Florin Citu, informeaza Agerpres.Dragos Tudorache sustine…

- 1. USR-PLUS IESE DE LA GUVERNARE- Guvern minoritar PNL - UDMR- USR - PLUS voteaza guvernul minoritar , dar face opozitie in Parlament (nu sustine proiectele Guvernului sau le susține punctual)- USR - PLUS nu susține guvernul minoritar2. USR-PLUS RAMANE LA GUVERNARE- Adrian Wiener, propus ministru la…

- Vicepreședinte PSD și fost premier, Mihai Tudose a declarat miercuri la Antena 3 ca prin criza care s-a iscat in coaliție de guvernare „Orban și-a luat PNL-ul inapoi”. „Ludovic Orban se pregatește, si-a pus treningul, vrea prim-ministru inapoi. Nu cred ca se hazarda Barna intr-o declarație…

- Sociologul Sebastian Lazaroiu, fost consilier prezidential, dezvaluie ca miza uriasei campanii de discreditare a lui Vlad Voiculescu o reprezinta accesul la bugetul administrat de casele judetene de asigurari de sanatate. „Sunt 10 miliarde de euro. Am 30 de ani de experienta, sa zicem, cel putin observationala,…

- Marcel Ciolacu, presedintele PSD, ii da o replica dura premierului Citu, in plenul Parlamentului. Dupa ce premierul i-a acuzat pe social-democrati ca sunt nemultumiti de Bugetul pe 2021 pentru ca nu mai pot fura, Ciolacu da exemple de liberali suspectati de coruptie in ultimul an. Dancila a ramas…