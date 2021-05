Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Timis, deputatul Alfred Simonis, a declarat, joi, ca atitudinea Guvernului Citu este una sfidatoare la adresa Timisoarei, iar primarul Dominic Fritz este total depasit de problema Colterm, anunța Agerpres. El a atras atentia, intr-o conferinta de presa, ca Timisoara poate…

- Președintele PSD Timiș, parlamentarul Alfred Simonis, crede ca situația in care a ajuns Colterm trebuie sa se lase cu demisii in lanț. In viziunea lui, atat cei care au promis bani de la guvern, cat și actuala conducere a primariei ar trebui sa plece in urma amenzii primita de societatea de termoficare.…

- Președintele PSD Timiș, deputatul Alfred Simonis, a declarat, joi, ca este ingrijorat de situația Colterm. „Semnalul de alarma pe care vreau sa il trag astazi este legat de atitudinea Cațu cu privire la Timișoara, o atitudine sfidatoare. Practic, Cațu, Orban, Barna n-au dat nici doi bani pe Timișoara,…

- Șeful PSD Timiș, Alfred Simonis, anunța ca societatea locala de termoficare din Timișoara a fost amendata cu suma record de 20 de milioane de euro, din cauza administrației Fritz, care nu a cumparat din certificatele verzi necesare funcționarii. "Dezastrul unui oraș condus de dreapta 30 de…

- Presedintele PSD Timis, Alfred Simonis, a reactionat imediat dupa ce amenda primita de Colterm pentru neachizitionarea certificatelor verzi a devenit oficiala. Liderul PSD afirma ca vinovati de aceasta situatie sunt deopotriva actuala si fosta administratie ale orasului. Alfred Simonis afirma ca PSD…

- Indiscutabil, Alfred Simonis se numara printre tinerii politicieni din Romania care au avut cele mai mari ascensiuni in ultima perioada. Aflat la al doilea mandat de deputat, Simonis conduce Grupul PSD din Camera Deputatuilor, dar este si presedinte al PSD Timis de la inceputul anului trecut. Sau al…

- Președintele PSD, buzoianul Marcel Ciolacu, propune modificarea Planului Național de Redresare și Reziliența, cerand Guvernului sa refaca strategia de atragere a fondurilor europene disponibile la acest capitol. “In loc sa crape de ingamfare și autosuficiența, guvernanții ar face bine sa puna capul…

- Marcel Ciolacu, presedintele PSD, ii da o replica dura premierului Citu, in plenul Parlamentului. Dupa ce premierul i-a acuzat pe social-democrati ca sunt nemultumiti de Bugetul pe 2021 pentru ca nu mai pot fura, Ciolacu da exemple de liberali suspectati de coruptie in ultimul an. Dancila a ramas…