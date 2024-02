Parlamentul Romaniei se pregatește sa voteze un proiect de lege semnificativ care va interzice vanzarea țigarilor electronice catre minori, a anunțat Alfred Simonis, președintele interimar al Camerei Deputaților. Inițiativa legislativa, aflata in dezbatere, urmeaza sa fie supusa votului final in plenul Camerei Deputaților. „Cred ca azi va fi in dezbatere și maine va avea loc votul final pe aceasta inițiativa legislativa”, a declarat Simonis , subliniind importanța acestui proiect pentru protejarea sanatații minorilor. Decizia vine in urma votului din saptamana precedenta, cand parlamentarii au…